Спорт 19.07.2024 в 12:09

Пенсионеры Бурятии соревнуются на летней спартакиаде в Бичуре

В соревнованиях участвуют 23 сборные команды ветеранов районов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Пенсионеры Бурятии соревнуются на летней спартакиаде в Бичуре

В Бичуре накануне, 18 июля, прошло открытие VIII Республиканской летней спартакиады пенсионеров Бурятии (возрастное ограничение 18+). В соревнованиях принимают участие 23 сборные команды ветеранов районов Бурятии по одной команде от каждого района, в том числе три команды города Улан-Удэ, и одна команда от северных районов (г. Северобайкальск, Северобайкальский, Муйский районы). Всего около 400 человек, судей – 32 чел.

Возраст участников: женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше.

- В первый день состоялась регистрация участников, торжественное открытие Спартакиады, а также проведение соревнований, таких как волейбол. Выступили творческие коллективы и солисты района на центральном стадионе. Пожелаем удачи и победы нашим спортсменам! – сообщили в минсоцзащиты Бурятии.




Ветераны настроены на победу, готовы показать хорошую физическую форму и доказать, что спорт важен в любом возрасте, а здоровый образ жизни – залог активного долголетия.

Спартакиада проводится по восьми видам спорта: легкая атлетика, настольный теннис, стрельба из лука, шахматы, волейбол, пулевая стрельба, дартс, миниволейбол. Церемония закрытия состоится 20 июля.

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: минсоцзащиты Бурятии, администрация г. Улан-Удэ

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