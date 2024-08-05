В Бурятии пройдет Фестиваль бурятских народных игр

С 16 по 18 августа в живописном Кабанском районе, на территории ТК «Алтан Сэргэ» в селе Оймур, пройдет Фестиваль бурятских народных игр «Зунай арадай наадан» (возрастное ограничение 0+).

- Этот уникальный спортивный праздник направлен на возрождение, сохранение и развитие традиционной культуры и национальных видов спорта бурятского народа, - сообщили в туристском информационном центре «Байкал».

ПРОГРАММА ЭТНОФЕСТИВАЛЯ:

16 августа — заезд участников, регистрация на соревнования.

17 августа с 09:00 пройдут турниры по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган»; по национальной борьбе «Бүхэ барилдаан»; по игре в кости («Шагай наадан»); по шахматам («Шатар»); по стрельбе из лука и многое другое.

12:00 - Открытие фестиваля; 12:30 - Презентация участника турнира «Эдир Баатар»; 19:00 - Награждение турнира, вручение сертификатов.

18 августа с 09:00 – Круглый стол «Потенциал развития национальных видов спорта». Выезд участников.

Место проведения: республика Бурятия, Кабанский район, с. Оймур, ул. 3 пристань, 1в, ТК «Алтан Сэргэ».

Возрастное положение 0+

Фото: туристский информационный центр «Байкал».