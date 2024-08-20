Спорт 20.08.2024 в 11:31

Борец из Бурятии стал бронзовым призером первенства России

Он выступал среди спортсменов в возрасте до 24 лет
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Текст: Служба информации "Номер один"
Борец из Бурятии стал бронзовым призером первенства России

Бурятский борец Александр Балтуев завоевал медаль первенства России по борьбе в Карачаево-Черкессии. В первенстве приняло участие 380 спортсменов со всех регионов страны.

- Студент БГСХА взял бронзовую медаль, выступая среди спортсменов до 24 лет. Александр был единственным медалистом из Бурятии. Он провёл четыре схватки, победив трёх соперников из Дагестана и представителя Воронежской области. В полуфинале он уступил 17-летнему Исмаилу Ханиеву со счётом 4:9, а в борьбе за бронзу победил Рамазана Мурадова со счётом 5:2. Поздравляем нашего спортсмена с высокой наградой! - сообщили в минспорта Бурятии.

 

Фото: минспорт РБ

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минспорт Бурятии борьба

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