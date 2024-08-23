В Улан-Удэ состоялся необычный турнир по футболу «Кубок футбольных мам - 2024». Игры прошли на стадионе «Юность».

Матчи проводились по упрощенным правилам мини-футбола, где команды состояли из 5 игроков (4 полевых и 1 вратаря) с максимальным числом заявленных участников до 10 человек.

В футбольном противостоянии участвовали девять команд, среди которых были две команды из Бичуры и одна команда из Прибайкальского района. Остальные команды были из Улан-Удэ.













- Первое место заслуженно заняла команда «АП» из г. Улан-Удэ. Второе место досталось команде «Чемпионы», также представляющей г. Улан-Удэ. Третье место по праву завоевала команда «Голеадор» из г. Улан-Удэ. Всем мамам на заметку! - сообщили в минспорта Бурятии.

Фото: минспорт Бурятии