Спорт 23.08.2024 в 11:56

В Улан-Удэ состоялся необычный турнир по футболу «Кубок футбольных мам - 2024»

Игры прошли на стадионе «Юность» в Улан-Удэ
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ состоялся необычный турнир по футболу «Кубок футбольных мам - 2024»

В Улан-Удэ состоялся необычный турнир по футболу «Кубок футбольных мам - 2024». Игры прошли на стадионе «Юность».

Матчи проводились по упрощенным правилам мини-футбола, где команды состояли из 5 игроков (4 полевых и 1 вратаря) с максимальным числом заявленных участников до 10 человек.

В футбольном противостоянии участвовали девять команд, среди которых были две команды из Бичуры и одна команда из Прибайкальского района. Остальные команды были из Улан-Удэ.




- Первое место заслуженно заняла команда «АП» из г. Улан-Удэ. Второе место досталось команде «Чемпионы», также представляющей г. Улан-Удэ. Третье место по праву завоевала команда «Голеадор» из г. Улан-Удэ. Всем мамам на заметку! - сообщили в минспорта Бурятии.

 

Фото: минспорт Бурятии

Теги
футбол Бурятия

Все новости

Единственный международный форум буддистов
23.08.2024 в 12:23
У жителей Улан-Удэ изымут землю и дома ради переездов
23.08.2024 в 12:06
В Улан-Удэ состоялся необычный турнир по футболу «Кубок футбольных мам - 2024»
23.08.2024 в 11:56
Жители Улан-Удэ собрали гуманитарную помощь жителям Курской области
23.08.2024 в 11:38
В Бурятии продолжается набор студентов по врачебным специальностям
23.08.2024 в 11:15
Баир Гармаев высоко оценил труд педагогов
23.08.2024 в 10:50
В Бурятии семья с детьми осталась без крыши над головой
23.08.2024 в 10:39
За один день в Бурятии задержали более 20 нетрезвых водителей
23.08.2024 в 10:32
В Бурятии установят 30 новых светофоров
23.08.2024 в 10:18
Сухая гроза устроила два новых пожара в лесничествах Бурятии
23.08.2024 в 10:18
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 августа

Читайте также
В Улан-Удэ торжественно открылся Чемпионат СФО и ДФО по стрельбе из лука
В нем участвуют более 150 спортсменов из семи регионов России
21.08.2024 в 11:58
Борец из Бурятии стал бронзовым призером первенства России
Он выступал среди спортсменов в возрасте до 24 лет
20.08.2024 в 11:31
В Монголии шахматисты из России участвуют в международном турнире в нейтральном статусе
Чемпионат Азии среди ветеранов-шахматистов впервые проходит в этой стране
14.08.2024 в 14:43
Любители серфинга собрались на Байкале
Соревнования прошли с 9 по 11 августа на косе Посольского сора в Кабанском районе
14.08.2024 в 12:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru