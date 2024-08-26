Спорт 26.08.2024 в 12:01

В Бурятии определят самых спортивных детей

В республике после большого перерыва пройдут детские спортивные игры
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии определят самых спортивных детей
3-6 сентября Улан-Удэ примет III Республиканские детские спортивные игры. Они возобновляются в Бурятии после большого перерыва. Впервые эти игры прошли в 2018 году в Тункинском районе. На следующий год их принял Селенгинский район. А потом из-за эпидемии коронавируса и начала специальной военной операции власти сделали перерыв.

Участники игр - дети 2009-2011 годов рождения (7, 8, 9 классы). Будет порядка 25 команд со всей республики, в т. ч. из Улан-Удэ. Это 1500 участников. Они выявят сильнейших по девяти видам спорта - волейбол, мини-футбол, вольная борьба, стрельба из лука, шахматы, многоборье ГТО, легкая атлетика, настольный теннис, шашки.

Юных спортсменов примут ФСК, центр «Патриот», спортивные объекты Бурятского госуниверситета и др. Правительство республики выделило на организацию этого купного мероприятия 10 млн рублей. Средства пойдут на питание, проживание иногородним, компенсацию проезда команд из северных районов, а также на призы. Так, шесть сильнейших районов получат денежные сертификаты. Так, за первое место сумма приза составит около 150 тыс. рублей. Муниципалитеты смогут потратить деньги на покупку спортивного инвентаря.

3 сентября в 19 часов 30 минут на стадионе «Центральный» состоится церемония открытия игр.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: «Номер один»
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