Спорт 07.09.2024 в 18:32

В Улан-Удэ состоялась спартакиада по гиревому спорту

Ее проводили среди сотрудников МЧС республики
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ состоялась спартакиада по гиревому спорту

В Улан-Удэ состоялась спартакиада по гиревому спорту среди сотрудников Главного управления МЧС России по Республике Бурятия. На помост спортивного зала вышли 54 представителя ведомства.

- В результате упорной борьбы в общекомандном зачете победу одержали огнеборцы 73-й пожарно-спасательной части. Второе место у 2-й пожарно-спасательной части. Тройку лидеров замкнули спортсмены пожарно-спасательной части №5. В личном первенстве победителями стали Александр Спиридонов, Геннадий Богуш, Алексей Григорьев, Батор Рыгзынов, Антон Рычихин и Михаил Семенников, - рассказали в МЧС республики.

Уже скоро спортсмены представят Бурятию на Дальневосточных соревнованиях по открытому спорту. Они пройдут в октябре в Республике Саха (Якутия).

Фото: МЧС РБ

 

Теги
мчс

Все новости

На одной улице Улан-Удэ встали четыре автомобиля
07.09.2024 в 18:53
В Улан-Удэ состоялась спартакиада по гиревому спорту
07.09.2024 в 18:32
Школьники Улан-Удэ могут не идти в понедельник в школу
07.09.2024 в 18:08
В Улан-Удэ подросток на электросамокате сбил дедушку
07.09.2024 в 16:01
Владельца яхты в Бурятии оштрафовали на 100 тысяч
07.09.2024 в 15:40
В Улан-Удэ завершается фермерская ярмарка
07.09.2024 в 15:22
В Улан-Удэ проходит фестиваль «Краски старого города»
07.09.2024 в 14:39
В парке Улан-Удэ закрыли летний сезон
07.09.2024 в 14:16
В дацане Бурятии открыли скульптуру Екатерины II
07.09.2024 в 13:55
В выходной в Бурятии может пойти дождь со снегом
07.09.2024 в 13:26
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 сентября

Читайте также
В Бурятии открылись умные площадки для взыскательных спортсменов
Тренажеры на них будут рекомендовать безопасные упражнения
05.09.2024 в 17:24
Борец из Бурятии стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Соревнования проходили в Лас-Вегасе
04.09.2024 в 11:22
В Бурятии может появиться свой Роналду
Футбольное мастерство подростка заметили и пригласили в питерский «Зенит»
28.08.2024 в 12:30
В Бурятии определят самых спортивных детей
В республике после большого перерыва пройдут детские спортивные игры
26.08.2024 в 12:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru