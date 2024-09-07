В Улан-Удэ состоялась спартакиада по гиревому спорту среди сотрудников Главного управления МЧС России по Республике Бурятия. На помост спортивного зала вышли 54 представителя ведомства.

- В результате упорной борьбы в общекомандном зачете победу одержали огнеборцы 73-й пожарно-спасательной части. Второе место у 2-й пожарно-спасательной части. Тройку лидеров замкнули спортсмены пожарно-спасательной части №5. В личном первенстве победителями стали Александр Спиридонов, Геннадий Богуш, Алексей Григорьев, Батор Рыгзынов, Антон Рычихин и Михаил Семенников, - рассказали в МЧС республики.

Уже скоро спортсмены представят Бурятию на Дальневосточных соревнованиях по открытому спорту. Они пройдут в октябре в Республике Саха (Якутия).

Фото: МЧС РБ