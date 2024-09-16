Спорт 16.09.2024 в 12:33

195 участников собрал первый межрегиональный фестиваль «Кубок защитников Отечества»

На него собрались команды из районов республики, Забайкальского края и Иркутской области
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Текст: Служба информации "Номер один"
195 участников собрал первый межрегиональный фестиваль «Кубок защитников Отечества»

В субботу, 14 сентября, на Центральном стадионе Улан-Удэ прошел первый межрегиональный фестиваль «Кубок защитников Отечества» по национальным видам спорта среди участников СВО. На состязания собрались команды из муниципальных образований республики, Забайкальского края и Иркутской области.

Дал старт началу фестиваля глава Бурятии.

- Сегодня вся республика, вся страна сплотились для того, чтобы победить. Вы и сами знаете, в каждом районе, в каждом поселении есть свои сообщества, кто-то шьет кто-то собирает средства и закупает необходимое для передовой. Такие вызовы, с которыми наша страна сегодня борется, можно победить только всем миром. Я хочу, чтобы у нас в республике спортом занимались как можно больше людей. Мы сегодня развиваем адаптивный спорт в Республике Бурятия, будем это делать массово, потому что спорт объединяет, спорт делает нас сильнее. Сильными нам нужно быть всегда, - отметил Алексей Цыденов.

В программу соревнований вошли направления: бурятские традиционные игры «Шагай наадан», «Талаан Тобшо наадан», стрельба из лука, спортивное метание ножа, русская народная спортивная игра «Городки», татарская национальная борьба на поясах «Корэш», семейная эстафета «Наша семья - наша Победа» и эстафеты для детей «Воин будущего».



В рамках фестиваля были вручены нагрудные знаки «Кандидат в мастера спорта» спортсменам Республиканской спортивно-адаптивной школы сурдлимпийского и паралимпийского резерва. На главной сцене также прошел республиканский творческий фестиваль «Семь нот семьи» среди ветеранов СВО и членов их семей, посвященный всероссийскому году Семьи.

Организаторы мероприятия: Филиал госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по РБ, АУ ДО РБ «Республиканская спортивно-адаптивная школа сурдлимпийского и паралимпийского резерва».

   

Фото: правительство Бурятии

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