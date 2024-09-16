Спорт 16.09.2024 в 14:36

В Бурятии пройдет 32-й турнир по вольной борьбе на призы именитого борца

Борис Будаев вновь собирает борцов-юниоров
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии пройдет 32-й турнир по вольной борьбе на призы именитого борца

20-21 сентября в улан-удэнском ФСК пройдет очередной международный турнир по вольной борьбе на призы Бориса Будаева. Ожидается участие около 200 вольников (от 18 лет до 21 года) из 10 российских регионов, а также из Монголии, Казахстана, Кыргызстана. Схватки пройдут в десяти весовых категориях.

Бурятию представят 70 молодых спортсменов. Команд из республик Сверного Кавказа пока не ожидается, но приедут выходцы из них, выступающие сегодня за другие регионы России. Начало поединков в 11 часов. Торжественное открытие намечено на второй день турнира, и финальные схватки также пройдут 21 сентября.

Победители и призеры соревнования получат медали и денежные призы. Зрителей помимо спортивной части ждут музыкальные номера, будет раздача автографов, фотографирование, на второй день детей порадуют бесплатным мороженым, пройдет интересная лотерея. На лотерее главным призом будет айфон. Бесплатные купоны можно будет получить на входе, а розыгрыш пройдет посредством лототрона. Предполагается, что барабан будет крутить какой-нибудь ребенок.

Также будут разыграны хорошие продовольственные корзины. Всех ждут на празднике спорта.

Фото: Номер один

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