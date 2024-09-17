Лучшей спортивной семье в Улан-Удэ вручат умную колонку

В Улан-Удэ разыскивается самая спортивная семья для участия в спартакиаде. Она пройдет 21 сентября в 12 часов в парке «Юбилейный».

Все участники будут награждены подарочными сертификатами от партнеров мероприятия, а победители спартакиады получат умные колонки Яндекс станции и кубки.

- Участникам придется выполнить 15 нестандартных заданий – музыкальные, танцевальные, логические и спортивные. В спартакиаде могут принять участие семейные команды в составе – папа, мама и ребенок с 7 до 14 лет, - рассказали в Администрации Октябрьского района.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

- Тренируйтесь, собирайте команды и готовьтесь к настоящей битве. Самая большая и активная группа поддержки получит специальный приз, - добавили в районной Администрации.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site