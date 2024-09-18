Спорт 18.09.2024 в 11:00

В Улан-Удэ померялись силами военные Монголии и ВВО

В гиревом спорте россияне оказались сильнее
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ померялись силами военные Монголии и ВВО

В Улан-Удэ между военнослужащими Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии состоялись спортивные состязания. Военные двух государств померялись силами в таких дисциплинах, как гиревое двоеборье, гиревая эстафета и национальная борьба Бухэ Бариалдаан.

Всего в спортивном мероприятии приняли участие 16 спортсменов, по 8 человек в каждой команде.

- В личном первенстве по гиревому спорту все участвующие военнослужащие ВВО заняли первые места. Помимо этого, участники состязались в навыках по стрельбе из штатного или табельного оружия. После соревнований военнослужащие Вооруженных сил Монголии провели мастер-класс по национальной борьбе для юных гостей спортивных соревнований, - рассказали в пресс-службе ВВО.

Фото:  Номер один

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