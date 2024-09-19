Росгвардейцы Бурятии стали призерами чемпионата в Московской области

Росгвардейцы Бурятии стали призерами чемпионата войск национальной гвардии по мини-футболу на Кубок командующего внутренними войсками генерал-полковника Анатолия Шкирко (1995-1997 гг.).

Чемпионат проходил в г. Электросталь в Московской области.

- В нем приняли участие 14 команд, представляющих центральный аппарат ведомства, оперативно-территориальные объединения, отдельную дивизию оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского и военные образовательные учреждения Росгвардии. Трое сотрудников Росгвардии Бурятии вошли в состав команды Восточного округа, - сообщили в пресс-службе ведомства.





По итогам соревнований представители Восточного округа Росгвардии заняли второе место, уступив команде Южного округа, которая стала победителем чемпионата, а замкнула тройку лидеров сборная Приволжского округа.

Проявившие себя в ходе чемпионата офицеры войдут в состав сборной команды, которая будет представлять войска национальной гвардии на межведомственных соревнованиях.

Фото: Росгвардия Бурятии