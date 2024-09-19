Спорт 19.09.2024 в 11:41

Росгвардейцы Бурятии стали призерами чемпионата в Московской области

Их команда заняла второе место
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Текст: Служба информации "Номер один"
Росгвардейцы Бурятии стали призерами чемпионата в Московской области

Росгвардейцы Бурятии стали призерами чемпионата войск национальной гвардии по мини-футболу на Кубок командующего внутренними войсками генерал-полковника Анатолия Шкирко (1995-1997 гг.).

Чемпионат проходил в г. Электросталь в Московской области.

- В нем приняли участие 14 команд, представляющих центральный аппарат ведомства, оперативно-территориальные объединения, отдельную дивизию оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского и военные образовательные учреждения Росгвардии. Трое сотрудников Росгвардии Бурятии вошли в состав команды Восточного округа, - сообщили в пресс-службе ведомства.


По итогам соревнований представители Восточного округа Росгвардии заняли второе место, уступив команде Южного округа, которая стала победителем чемпионата, а замкнула тройку лидеров сборная Приволжского округа.

Проявившие себя в ходе чемпионата офицеры войдут в состав сборной команды, которая будет представлять войска национальной гвардии на межведомственных соревнованиях.

   

Фото: Росгвардия Бурятии

 

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