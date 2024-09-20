Спорт 20.09.2024 в 14:57

Улан-удэнцев зовут на Кросс наций

Забег состоится 21 сентября на футбольной площадке Верхняя Березовка
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Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-удэнцев зовут на Кросс наций

Улан-удэнцев зовут на Кросс наций (возрастное ограничение 0+). Забег состоится 21 сентября на футбольной площадке Верхняя Березовка.

- Приглашаем всех желающих принять участие в Всероссийском дне бега «Кросс нации», который состоится 21 сентября 2024 года в г. Улан-Удэ на футбольной площадке п. Верхняя Березовка (остановка маршрутного автобуса № 37 «Турбаза Улан-Удэ»), - сообщили в минспорте Бурятии.

Регистрация участников начнется в 09:00.

Участники могут зарегистрироваться через портал Государственных услуг по ссылке.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: ru.freepik.com

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кросс наций Улан-Удэ

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