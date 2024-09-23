Две тысячи улан-удэнцев приняли участие в Кроссе нации

Во Всероссийском дне бега «Кросс нации» (возрастное ограничение 0+), который прошел 21 сентября, участвовали две тысячи человек. Это дошкольники, школьники, студенты, взрослые, ветераны спорта. В забегах также приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья.

Первое место за самую многочисленную команду среди студентов завоевала команда БГУ - 235 чел. На втором - ВСГУТУ, 171 чел, на третьем - ТК ВСГУТУ, 156 чел.

Среди школьников первое место заняли ученики школы №55, их было 135 человек. Второе место - СОШ № 59 (85 чел.), третье место - СОШ № 2 (50 чел.).

Среди спортивных школ города первое место заняла команда из спортивной школы №17 - 50 человек. Второе место заняла СШ № 14 (30 чел.), третье место - СШ № 3 (20 чел.).

Также активное участие приняли и спортивные семьи нашего города.

Фото: мэрия Улан-Удэ

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