Спортсмен из Бурятии завоевал на чемпионате России две медали

С 14 по 18 сентября в Челябинске прошел Чемпионат России по дартсу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмен из Бурятии Сергей Петров завоевал там две бронзовых медали.

- Чемпионат собрал 70 участников из 11 регионов России, что сделало это событие настоящим праздником для всех любителей этого вида спорта. Особо хотим поздравить члена сборной команды Республики Бурятия – Сергея Петрова! Сергей, будучи кандидатом в мастера спорта России, продемонстрировал выдающееся мастерство и стал двукратным бронзовым призером чемпионата России в дисциплинах «Дартс - крикет» и «Дартс - одиночный разряд», - рассказали в минспорта республики.

Фото: ТГ-канал минспорта Бурятии