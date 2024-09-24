Спорт 24.09.2024 в 15:28

Сборная Бурятии по футболу завоевала кубок Сибири

Команда впервые стала обладателем такой награды
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Текст: Елена Кокорина
Сборная Бурятии по футболу завоевала кубок Сибири

Футбольный клуб «Бурятия», капитаном которой является сотрудник регионального УФСИН Павел Синаторов, стал обладателем Кубка Сибири по футболу среди любительских команд. Финальный матч, в котором наша сборная противостояла физкультурно-спортивному клубу из Междуреченска состоялся 21 сентября на стадионе Сибирского федерального университета.

- По итогам встречи команда из Бурятии одержала уверенную победу со счетом 1:0. Это первый успех для бурятской команды в Кубке Сибири. Футбольному клубу региона предстоит ещё один матч с победителем Кубка Урала и Западной России. От этого матча зависит, поедет ли команда на всероссийский финал, который пройдёт в октябре-ноябре в Сочи, - рассказали в УФСИН республики.

Фото: УФСИН РБ

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