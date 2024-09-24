Сборная Бурятии по футболу завоевала кубок Сибири

Футбольный клуб «Бурятия», капитаном которой является сотрудник регионального УФСИН Павел Синаторов, стал обладателем Кубка Сибири по футболу среди любительских команд. Финальный матч, в котором наша сборная противостояла физкультурно-спортивному клубу из Междуреченска состоялся 21 сентября на стадионе Сибирского федерального университета.

- По итогам встречи команда из Бурятии одержала уверенную победу со счетом 1:0. Это первый успех для бурятской команды в Кубке Сибири. Футбольному клубу региона предстоит ещё один матч с победителем Кубка Урала и Западной России. От этого матча зависит, поедет ли команда на всероссийский финал, который пройдёт в октябре-ноябре в Сочи, - рассказали в УФСИН республики.

Фото: УФСИН РБ