В Бурятии отметят Всероссийский день ходьбы – 2024

С 30 сентября по 20 октября в Бурятии пройдет Всероссийский день ходьбы – 2024 (возрастное ограничение 0+).

Основное мероприятие пройдет 4 октября в Улан-Удэ на центральной сцене Парка культуры и отдыха «Юбилейный» (0+).

Всероссийский день ходьбы проводится с 2015 года, главной задачей акции является вовлечение широких кругов населения в занятия физической культурой и повышение двигательной активности.

Ходьба - это один из самых доступных видов двигательной активности и отличный способ улучшить физическую форму и здоровье в целом.

- Основной старт пройдет 4 октября в Улан-Удэ на центральной сцене Парка культуры и отдыха «Юбилейный». В этот же день пройдет Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» (0+) и Всемирный день сердца (0+), -сообщили в минспорта РБ.

Все участники, прошедшие маршрут, будут награждены дипломом Олимпийского комитета России, а наиболее активным, ответившим правильно на вопросы ведущего, будут вручены памятные призы и сувенирная продукция от Олимпийского комитета России.

Возрастное ограничение 0+

Фото: минспорт РБ