Спорт 26.09.2024 в 12:25

Игра в кости «Шагай наадан» стала официальным видом спорта в Бурятии

Теперь игроки смогут получать спортивные разряды и звания
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Текст: Станислав Сергеев
Игра в кости «Шагай наадан» стала официальным видом спорта в Бурятии
Сегодня в Народном Хурале рассмотрели закон, который присваивает игре в кости «Шагай наадан» статус официального видак спорта в Бурятии. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в последнее десятилетие в республике активно возрождаются и развиваются бурятские национальные игры. Они выступают как важная часть культурного наследия бурятского народа и форма этнокультурной самоидентификации. Национальные игры привлекают туристов, придают региону уникальность, дополняя собой культуру и природу, формируют бренд региона.

Бурятская национальная игра в кости «Шагай наадан» активно развивается в республике с 2009 года. В 2014 году игра включена в программу культурно-спортивных мероприятий Республики Бурятия. Заметен высокий интерес жителей республики к игре, а также рост числа игроков, з-нимающихся «Шагай наадан». Количество игроков, принимающих участие в состязаниях, повысилось до 200 человек. 

Исторически сложилось, что бурятские национальные игры ориентированы в основном на мужчин, где главным предметом состязании является физическая сила. «Шагай наадан» на сегодняшний день является наиболее доступной бурятской национальной игрой для детей, женщин и пожилых. В «Шагай наадан» играют практически во всех детских садах и школах республики. Бурятская национальная игра в кости «Шагай наадан» является не только способом сохранения традиций и инструментом для развития физической культуры и популяризации здорового образа жизни, но и обладает большим образовательным, культурным, спортивным, туристическим потенциалом.  

Законопроект о спортивной игре депутатам Хурала представил исполняющий обязанности министра спорта и молодежной политики Эрдэм Биликтуев.

- В связи с принятием данного закона она приобретет статус национального вида спорта в Республике Бурятия, что даст возможность присваивать спортивные звания и разряды, - говорил и. о. министра.

Депутаты Хурала проголосовали за принятие этого закона.

Фото: «Номер один»

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