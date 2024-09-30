В Улан-Удэ пройдет турнир памяти Сергея Замбалова

4 и 5 октября в улан-удэнском ФСК состоится II Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Сергея Замбалова, заслуженного мастера спорта России, бронзового призера чемпионата мира, Европы, обладателя Кубка мира, чемпиона Советского Союза. В нем примут участие юноши 2009-2011 годов рождения. Турнир входит в реестр мероприятий Федерации спортивной борьбы России, минспорта России.За первое место в своей весовой категории спортсмен получит звание кандидата в мастера спорта России по вольной борьбе.«Данный возраст - наш ближайший резерв. Надеемся, что на данном турнире появятся новые имена среди юношей, наши будущие звезды борьбы. Вход для зрителей свободный, начало в 11 часов», - говорят организаторы турнира.На соревновании выступят около 300 спортсменов из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Тывы, Якутии, Кемеровской, Сахалинской областей, Красноярского края. Схватки обещают быть зрелищными. Борцовские поединки пройдут в 12 весовых категориях.«В Бурятии сейчас юношеский спорт сильно развивается. Бурно развивается юношеская борьба в Тункинском районе, в Кижингинском и ряде других районов, в городе Улан-Удэ. Наши районы будут участвовать отдельными командами. Также приедут из Иркутской области, где сильно развивается юношеский спорт в Нукутской, Осинском, Баяндаевском районах. В Забайкальском крае работают две школы-интерната, есть чемпионы международных соревнований. Приходите, будет интересно», - приглашают организаторы.Сергей Жалсанович Жамбалов с молодости занимался борьбой.«Будучи студентом, тренировался у заслуженного тренера Советского Союза Геннадия Батюровича Баймеева. Первым его тренером был Владимир Жимбеевич Ангархаев, заслуженный тренер России, в спортивном клубе «Забайкалец» на Машзаводе. Он получил инженерное образование, после этого был назначен директором детско-юношеской школы №12. Школа специализировалась на таких видах, как футбол, стрельба из лука и вольная борьба. Более десяти лет руководил школой», - вспоминают об этом известном спортсмене Бурятии.В 1990 году Сергей Замбалов стал чемпионом СССР по вольной борьбе. Чемпионат проходил в Улан-Удэ. Борис Будаев тогда занял второе место, а Александр Бардаханов - третье место. Это был один из последних советских чемпионатов перед развалом СССР.«Чемпионат Советского Союза было выиграть очень трудно, была большая конкуренция. Проще было выиграть чемпионат мира», - говорят борцы.На турнире за первое место молодой спортсмен получит 20 тысяч рублей, за второе 15 тысяч и за третье 10 тысяч. Также поощрят тренеров победителей - 10 тысяч рублей. Тренеры серебряных и бронзовых призеров также получат денежные призы.Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.Возрастное ограничение турнира: 6+Фото: «Номер один»