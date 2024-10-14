В Улан-Удэ состоится межрегиональный турнир по боксу
C 24 по 26 октября в Физкультурно-спортивном комплексе г. Улан-Удэ пройдет межрегиональный турнир по боксу памяти Героя России, заслуженного летчика – испытателя России Тайгиба Омаровича Толбоева (возрастное ограничение 6+). Возраст участников турнира – от 11 лет.
Спортсмены будут соревноваться в 14 весовых категориях.
Программа соревнований:
24 октября
08.00 - 09.00 - взвешивание участников соревнований
15.00 - предварительные бои
17.00 - торжественное открытие
17.30 - продолжение предварительных боев.
25 октября
08.00 - 09.00 - взвешивание участников соревнований
15.00 - полуфинальные бои
26 октября
08.00 - 09.00 - взвешивание участников соревнований
15.00 - финальные бои, церемония награждения и торжественного закрытия
соревнования.
Возрастное ограничение 6+
Фото: скриншот видео, минспорта РБ