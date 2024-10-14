В Улан-Удэ состоится межрегиональный турнир по боксу

C 24 по 26 октября в Физкультурно-спортивном комплексе г. Улан-Удэ пройдет межрегиональный турнир по боксу памяти Героя России, заслуженного летчика – испытателя России Тайгиба Омаровича Толбоева (возрастное ограничение 6+). Возраст участников турнира – от 11 лет.

Спортсмены будут соревноваться в 14 весовых категориях.

Программа соревнований:

24 октября

08.00 - 09.00 - взвешивание участников соревнований

15.00 - предварительные бои

17.00 - торжественное открытие

17.30 - продолжение предварительных боев.

25 октября

08.00 - 09.00 - взвешивание участников соревнований

15.00 - полуфинальные бои

26 октября

08.00 - 09.00 - взвешивание участников соревнований

15.00 - финальные бои, церемония награждения и торжественного закрытия

соревнования.





Возрастное ограничение 6+

Фото: скриншот видео, минспорта РБ