Спорт 14.10.2024 в 11:18

В Улан-Удэ состоится межрегиональный турнир по боксу

Он посвящен памяти Героя России, заслуженного летчика – испытателя России Толбоева Тайгиба Омаровича
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ состоится межрегиональный турнир по боксу

C 24 по 26 октября в Физкультурно-спортивном комплексе г. Улан-Удэ пройдет межрегиональный турнир по боксу памяти Героя России, заслуженного летчика – испытателя России Тайгиба Омаровича Толбоева (возрастное ограничение 6+). Возраст участников турнира – от 11 лет.

Спортсмены будут соревноваться в 14 весовых категориях.

Программа соревнований:

24 октября

08.00 - 09.00 - взвешивание участников соревнований

15.00 - предварительные бои

17.00 - торжественное открытие

17.30 - продолжение предварительных боев.

 

25 октября

08.00 - 09.00 - взвешивание участников соревнований

15.00 - полуфинальные бои

 

26 октября

08.00 - 09.00 - взвешивание участников соревнований

15.00 - финальные бои, церемония награждения и торжественного закрытия

соревнования.


Возрастное ограничение 6+

 

Фото: скриншот видео, минспорта РБ

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