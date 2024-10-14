Спорт 14.10.2024 в 12:32

В Улан-Удэ прошел традиционный фестиваль лучших наездников

На ипподроме собралось 27 участников соревнования
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ прошел традиционный фестиваль лучших наездников

В Улан-Удэ состоялся традиционный фестиваль «Древние игры кочевых народов» (возрастное ограничение 0+). Всего в соревнованиях приняло участие 27 лучших наездников.

Победителями в дисциплине «Конная стрельба» стали: Антон Миронов, Татьяна Мылзенова, Улзы Батомункуева.

- Конечно я ощутил радость, чувство удовлетворения с осадком, что могло быть и намного лучше. На тренировках обычно получается гораздо лучше, чем на соревнованиях. И радость от участия, от встречи с друзьями, только жаль, что так все быстро прошло, только разогрелись, - сказал победитель по конной стрельбе из лука Антон Миронов.

Победителями в дисциплине «Казачья джигитовка» стали Жоомарт Биймурзаев, Доолотбек Жолдубаев, Нургазы Самитов.

- Процесс возрождения народных традиций требует особого внимания, ловкости, сноровки. Одно неверное движение и либо ты на земле, либо под конём, - отметил победитель по казачьей джигитовке Жоомарт Биймурзаев.

Победителями в дисциплине «Кок-бору» (в этой игре в качестве мяча используется туша козла, участники передвигаются на лошадях) стали команды «Селенга» (первое место), команда «Байкал» (второе место), команда «Уда» (третье место).

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: администрация г. Улан-Удэ

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с 9 по 15 октября

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