В Бурятии в память о погибших лесниках проводится футбольный турнир

В Бичурском районе Бурятии проходит традиционный турнир по футболу. Его посвятили памяти работников лесного хозяйства, погибших при тушении лесных пожаров.

В 2006 году во время тушения лесных пожаров погибло три жителя Бичурского района - Максим Калиниченко, Николай Арсентьев и Геннадий Иванов. Каждого из них посмертно наградили медалью «За отвагу».

Футбольный турнир проводится с 2008 года. В соревнованиях принимают участие дети в возрасте от 10 до 13 лет. Команды смешанные, в них играют как юноши, так и девушки.

- Ребята занимаются с детсадовского возраста. Занимают призовые места в республиканских турнирах. Такие мероприятия непросто популяризация спорта и улучшение навыков игры, но и дань памяти нашим землякам, защитившим лес от огненной стихии ценой собственной жизни. Важно, чтобы наши дети знали героев, - отмечают организаторы соревнований.

В Республиканском агентстве лесного хозяйства напомнили, что с 1981 года во время тушения лесных пожаров погиб 21 боец.

Фото: loon.site