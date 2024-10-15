Спорт 15.10.2024 в 16:15

В Бурятии в память о погибших лесниках проводится футбольный турнир

Посмертно их наградили медалью «За отвагу»
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии в память о погибших лесниках проводится футбольный турнир

В Бичурском районе Бурятии проходит традиционный турнир по футболу. Его посвятили памяти работников лесного хозяйства, погибших при тушении лесных пожаров.

В 2006 году во время тушения лесных пожаров погибло три жителя Бичурского района - Максим Калиниченко, Николай Арсентьев и Геннадий Иванов. Каждого из них посмертно наградили медалью «За отвагу».

Футбольный турнир проводится с 2008 года. В соревнованиях принимают участие дети в возрасте от 10 до 13 лет. Команды смешанные, в них играют как юноши, так и девушки.

- Ребята занимаются с детсадовского возраста. Занимают призовые места в республиканских турнирах. Такие мероприятия непросто популяризация спорта и улучшение навыков игры, но и дань памяти нашим землякам, защитившим лес от огненной стихии ценой собственной жизни. Важно, чтобы наши дети знали героев, - отмечают организаторы соревнований.

В Республиканском агентстве лесного хозяйства напомнили, что с 1981 года во время тушения лесных пожаров погиб 21 боец.

Фото: loon.site

 

 

 

 

 

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