Параатлет из Бурятии участвует в соревнованиях по триатлону

Накануне параатлет из Бурятии принял участие в соревнованиях по триатлону в Сочи. Всего в них участвовало 29 спортсменов – военнослужащих, параатлетов и участников СВО.

- Спортсмены соревновались в трех цикличных видах спорта: плавание, велоспорт и бег. Недельная подготовка проходила под руководством опытных тренеров – чемпионов и призеров соревнований различного уровня. Участников сопровождали опытные техники-протезисты и реабилитологи центра протезирования. Наш сотрудник выступил в дисциплине «триатлон», которая включает в себя плавание на 500 метров, езду на велосипеде 20 км и бег на 5 км, - рассказали в Росгвардии республики.

Сергей является кавалером ордена Мужества и в спортивных соревнованиях «IronStar» принимал участие впервые. Он получил ранение на СВО, а до него увлекался боксом.

- После протезирования пришел в «Орто-Спорт», где прошел обучение по бегу, плаванию и велоспорту. Также в этом году в октябре Сергей принимал участие в Чемпионате Московской области по волейболу сидя, где его команда заняла 3 место, - добавили в Росгвардии.

Фото: Росгвардия Бурятии