Спорт 18.10.2024 в 09:46

Спортсмены Бурятии завоевали 10 медалей Всероссийских соревнований

Кубок по тхэквондо проходил в Москве
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Текст: Елена Кокорина
Спортсмены Бурятии завоевали 10 медалей Всероссийских соревнований

Бурятские тхэквондисты показали отличные результаты на Кубке МШТ (Московская школа Таэквон-До) и привезли домой 10 медалей. Всероссийские соревнования прошли в Москве С 10 по 14 октября. 

В турнире приняли участие около двух тысяч спортсменов из 29 регионов России. Бурятию представили 17 воспитанников Республиканской спортивной школы олимпийского резерва.

- Золото завоевали Дарья Шелопугина и Вероника Мархасова. Обладательницей серебряной медали стала Софья Багаева. Бронзовые медали взяли Ангелина Пищалкина, Константин Цыбуля, Тимур Галданов, Светлана Шеховцева, Алтана Паходаева и Анита Етабаева. Поздравляем спортсменов и их тренера Евгения Аносова с успехом! ‍Желаем юным тхэквондистам дальнейших побед и успехов в соревновательном сезоне, - комментируют в министерстве спорта республики.

Фото: минспорта Бурятии

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