Спорт 18.10.2024 в 10:57

Борец из Бурятии стал двукратным чемпионом мира

Сегодня утром его торжественно встретили в аэропорту республики
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Текст: Елена Кокорина
Борец из Бурятии стал двукратным чемпионом мира

Сегодня утром в аэропорту «Байкал» встретили триумфаторов Чемпионата мира среди мастеров ковра, который проходил в Хорватии. Бурятские борцы привезли на Родину четыре медали.

Булат Дашинимаев в весовой категории до 78 кг занял 1 место и стал двукратным чемпионом мира. Бронзовыми призерами Чемпионата мира стали Александр Гармаев (весовая категория до 62 кг), Тумэн Васильев (весовая категория до 62 кг) и Чингис Ухинов (весовая категория до 70 кг).

- Гордимся и поздравляем наших спортсменов, старшего тренера Даши-Доржи Биликтуева, Федерацию спортивной борьбы Бурятии с таким грандиозным успехом, - пишут в минспорта республики.

Чемпионат проходил с 8 по 13 октября в Хорватии. В соревнованиях принимали участие лучшие спортсмены из 30 стран мира.

Ранее «Номер один» сообщал, что Булат Дашинимаев с разгромным счетом 6:0 одолел украинского борца в финальной битве и завоевал золотую медаль.

Фото: скриншот видео минспорта Бурятии

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