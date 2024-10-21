Спорт 21.10.2024 в 09:37

Евгений Жербаев стал шестикратным чемпионом Международного турнира в Якутии

Всего борцы из Бурятии завоевали 5 медалей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Евгений Жербаев стал шестикратным чемпионом Международного турнира в Якутии

Евгений Жербаев стал шестикратным чемпионом Международного турнира в Якутии. Всего борцы из Бурятии завоевали 5 медалей.

- На XV Международном турнире по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина в Якутске сборная Бурятии показала отличный результат, завоевав 5 медалей! Евгений Жербаев в очередной раз доказал свое мастерство и стал шестикратным чемпионом Коркинского турнира! Поздравляем спортсменов! – сообщили в минспорта Бурятии.

В финале Евгений Жербаев встретился с Константином Капрыновым из Якутии, продемонстрировав убедительную технику и силу, одержал победу со счетом 6:2.

Результаты турнира:

Золото: Евгений Жербаев (до 70 кг) - шестикратный чемпион турнира;

Серебро: Александр Балтуев (до 74 кг);

Бронза: Баир Баяндуев (до 61 кг), Виктор Жербаев (до 65 кг), Тамир Ешинимаев (до 74 кг);

 

Фото: минспорта РБ

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