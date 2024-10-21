В Бурятии пройдет турнир памяти Героя России Тайгиба Толбоева

В Улан-Удэ в 14-й раз пройдет Межрегиональный турнир по боксу памяти Тайгиба Толбоева. Он был известным в Бурятии и России летчиком-испытателем - испытывал 35 различных модификаций самолетов и вертолетов (ряд моделей МИГов, Су-25, Су-27, Су-30, СУ-39 и т. д., а также ракетное вооружение на Су) , принимал участие во второй чеченской кампании, эвакуировал жителей из районов боевых действий. Родился в Дагестане в 1955 году. В мае 2007 года полковник Тайгиб Толбоев стал Героем России. «Толбоевский» турнир проходил еще при жизни летчика, а после кончины он проводится в память о нем.Турнир среди юношей и девушек состоится в ФСК с 24 по 26 октября. Церемонию открытия намечено провести в первый день соревнования в 17 часов. Финальные бои и награждение - 26 октября.Спортсмены сразятся в 14 весовых категориях. Всего ожидается около 200 участников из Бурятии, Иркутской области, Якутии, Забайкальского края и других регионов ДФО. Турнир, наверное, можно назвать даже международным, так как приехать собираются две команды из Монголии. Самые старшие боксеры 2006 года рождения, а самые младшие 2013 года рождения. По словам министра спорта Бурятии Ивана Козырева, ожидаются яркие поединки.Конечно, будут призы. Так, за первое место в весовой категории предусмотрено 5000 рублей. Лучший боксер, который будет признан таковым тренерским составом по итогам всего турнира, получит пояс чемпиона. Возможно, пояс сможет получить девушка-боксер. Соревнование пройдет по олимпийской системе «проиграл – выбыл».Возрастное ограничение мероприятия: 6+Фото: freepik.com