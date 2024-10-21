Жителей Бурятии зовут на Байкальский лыжный марафон-2025 (возрастное ограничение 0+). Уже началась регистрация на мероприятие

- Друзья, регистрация на Байкальский лыжный марафон 2025 уже открыта! 19 апреля 2025 года мы вместе покорим красоты Байкала на лыжах! На марафон уже зарегистрировались спортсмены из Карелии, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы! Не упустите шанс участвовать в этом незабываемом событии! – сообщили в минспорта Бурятии.

Байкальский лыжный марафон состоится 19 апреля 2025 года на льду у побережья села Максимихи в Баргузинском районе. Там будут расположены стартовый городок и трасса.

- Марафон основан Александром Ушаковым, известным тренером из Усть-Баргузина, который решил продлить лыжный сезон, проводя весной тренировки по льду озера (в этом время года снега в регионе уже не бывает). В 2025 году соревнование будет проводиться в 24-й раз, - сообщается на сайте марафона.

В 2013 году гонка вошла в серию лыжных марафонов России «Russialoppet». В соревнованиях принимают участие около 500 спортсменов из всех регионов страны, а также из стран Азии и Европы.

Регистрация открыта на сайте: https://russialoppet.ru/events/baikal2025.html

Возрастное ограничение 0+

Фото: скриншот видео, минспорта РБ