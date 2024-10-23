В Бурятии спортсмены со всего ДФО посоревнуются в пулевой стрельбе

В Бурятии с 02 по 10 ноября пройдут Первенство Дальневосточного Федерального округа по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет и юношей и девушек до 19 лет и Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе среди юниоров и юниорок до 21 года (возрастное ограничение 6+).

- Соревнования посвящены памяти выдающегося бурятского конструктора спортивного оружия заслуженного тренера СССР, заслуженного мастера спорта Е.Л. Хайдурова с участием спортсменов зарубежных стран. Бурятию представят 65 спортсменов, - сообщили в минспорта Бурятии.

Соревнования пройдут в тире Центра стрелковой подготовки ГАУ РБ ДСС (Улан-Удэ, Кирова, 1).





Для справки:

Ефим Хайдуров – родом из бурятского села Мольта (Аларский район), Усть-Ордынский Бурятский округ (сейчас территория Иркутской области).

Под руководством Ефима Леонтьевича Хайдурова и его команды конструкторов производство спортивных пистолетов стало символом качества и инноваций. Модели, предусмотренные им, положили начало новой эре в спортивной стрельбе, объединяя в себе передовые технологии и выдающееся художественное оформление. Пистолет ХР-30 стал настоящим эталоном для многих стрелков, благодаря своей точности и надежности, что обеспечивало стабильные результаты на самых престижных соревнованиях.

Достижения Хайдурова и его учеников также были отмечены на международной арене, где российские стрелки завоевывали медали в самых разных чемпионатах, продвигая отечественное оружие на мировой рынок. Работы Ефима Леонтьевича не только вдохновили новое поколение оружейников, но и показали важность сочетания традиций и технологий в создании спортивного оружия.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site