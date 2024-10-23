Юные пловцы из Бурятии завоевали пять медалей на соревнованиях в Екатеринбурге

Юные пловцы из Бурятии завоевали 5 медалей на Всероссийских соревнованиях «Мэд Вейв Челлендж» в Екатеринбурге. Соревнования проходили с 19 по 20 октября. В них принимали участие спортсмены в возрасте от 9 до 15 лет.





Юваль Суранов из Бурятии занял 1 место на дистанции 50 м (вольный стиль), 1 место на дистанции 100 м (комплексное плавание),1 место на дистанции 100 м (брасс), 2 место на дистанции 50 м (брасс).

Илья Масличенко из Бурятии получил 3 место на дистанции 200 м (на спине).





Юные спортсмены тренируются в Республиканской спортивной школе плавания под руководством заслуженного работника физической культуры республики Бурятия Капитона Захарова.

Фото: минспорт РБ