В Бурятии пройдет чемпионат России по скайранингу

Исполняющий обязанности директора Нацпарка «Тункинский» Андрей Дондупов встретился с представителями Федерации альпинизма России. Вместе они обсудили проведение чемпионата России по скайранингу.

- Чемпионат намечен на июль следующего года. Он будет посвящен юбилею международного фестиваля по скайраннингу «БлэкЛинксФест 2025». Ожидается, что участникам состязаний предстоит пройти по маршруту п. Аршан – р. Кынгырга – пик Трехглавая – Южная Башня – п. Аршан.

Уточним, что скайраннинг (skyrunning) – это скоростное восхождение. Соревнования проводят на горах высотой не ниже 2000 метров с минимальным средним уклоном 6%.

В России скайраннинг рассматривают как дисциплину альпинизма, хотя по своим характеристикам она также близка к горному бегу из лёгкой атлетики.

Фото: нацпарк «Тункинский»