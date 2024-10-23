Спорт 23.10.2024 в 14:07

В Бурятии пройдет чемпионат России по скайранингу

Его проведение запланировано на лето 2025 года
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии пройдет чемпионат России по скайранингу

Исполняющий обязанности директора Нацпарка «Тункинский» Андрей Дондупов встретился с представителями Федерации альпинизма России. Вместе они обсудили проведение чемпионата России по скайранингу.

- Чемпионат намечен на июль следующего года. Он будет посвящен юбилею международного фестиваля по скайраннингу «БлэкЛинксФест 2025». Ожидается, что участникам состязаний предстоит пройти по маршруту п. Аршан – р. Кынгырга – пик Трехглавая – Южная Башня – п. Аршан.

Уточним, что скайраннинг (skyrunning) – это скоростное восхождение. Соревнования проводят на горах высотой не ниже 2000 метров с минимальным средним уклоном 6%.

В России скайраннинг рассматривают как дисциплину альпинизма, хотя по своим характеристикам она также близка к горному бегу из лёгкой атлетики.

Фото: нацпарк «Тункинский»

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