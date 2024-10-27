Спорт 27.10.2024 в 11:42

Валерия Дондупова из Бурятии участвует в Чемпионате мира по спортивной борьбе

Чемпионат пройдет с 28 по 31 октября в Албании
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Валерия Дондупова из Бурятии участвует в Чемпионате мира по спортивной борьбе

Сборная России по женской вольной борьбе вылетает сегодня на Чемпионат мира. Чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет с 28 по 31 октября в Тиране (Албания).

- Наша Валерия Дондупова в составе сборной!!! Напомним Валерия воспитанница ЦСП, РСШОР, спортивного клуба «Номто», тренируется под руководством Евгения Павлова, выступает в весовой категории до 65 кг.Только побед!!! – прокомментировали в минспорта Бурятии.

 

Фото: минспорт РБ

Все новости

Из Улан-Батора можно будет долететь до Италии прямым рейсом
27.10.2024 в 09:43
В Бурятии медсестра рассказала об экстремальной работе в глубинке
27.10.2024 в 08:00
В Улан-Удэ кассиров заменят роботы
27.10.2024 в 07:00
Жители Бурятии, доверившись знакомому, стали жертвами афериста
26.10.2024 в 15:34
В Бурятии большегруз насмерть сбил женщину
26.10.2024 в 15:25
В Национальной библиотеке Бурятии наступит Ночь искусств
26.10.2024 в 15:02
В Улан-Удэ инвалид с риском для жизни вынужден добираться до магазина
26.10.2024 в 14:44
Студентка из Улан-Удэ попала под уголовку за ложный донос
26.10.2024 в 13:46
В Улан-Удэ завершаются работы на пересечении ул. Бабушкина и Терешковой
26.10.2024 в 12:51
Гадалка-инвестор «избавила от бедности» жительницу Улан-Удэ за 80 тысяч
26.10.2024 в 10:30
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 октября

Читайте также
В Бурятии пройдет чемпионат России по скайранингу
Его проведение запланировано на лето 2025 года
23.10.2024 в 14:07
Юные пловцы из Бурятии завоевали пять медалей на соревнованиях в Екатеринбурге
В них принимали участие спортсмены в возрасте от 9 до 15 лет
23.10.2024 в 13:07
В Бурятии спортсмены со всего ДФО посоревнуются в пулевой стрельбе
Соревнования посвящены памяти выдающегося бурятского конструктора спортивного оружия Ефима Хайдурова
23.10.2024 в 09:52
Жителей Бурятии зовут на Байкальский лыжный марафон-2025
Уже началась регистрация на мероприятие
21.10.2024 в 15:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru