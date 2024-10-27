Валерия Дондупова из Бурятии участвует в Чемпионате мира по спортивной борьбе

Сборная России по женской вольной борьбе вылетает сегодня на Чемпионат мира. Чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет с 28 по 31 октября в Тиране (Албания).

- Наша Валерия Дондупова в составе сборной!!! Напомним Валерия воспитанница ЦСП, РСШОР, спортивного клуба «Номто», тренируется под руководством Евгения Павлова, выступает в весовой категории до 65 кг.Только побед!!! – прокомментировали в минспорта Бурятии.

Фото: минспорт РБ