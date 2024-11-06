Юный шахматист из Бурятии стал золотым призером на Первенстве мира

Юный шахматист из Бурятии стал золотым призером Первенства мира. В нем принимают участие сильнейшие шахматисты в возрасте до 18 лет

В Бразилии прошел открытый блиц-турнир «World blitz tournament» в рамках Первенства мира по шахматам среди юношей и девушек до 18 лет, в котором приняли участие сильнейшие юные шахматисты планеты.

- Золотую медаль завоевал международный мастер Эрдэм Хубукшанов из Бурятии, набравший 8 очков из 9 возможных. Поздравляем Эрдэма с очередной громкой победой! - сообщили в минспорта РБ.

По дополнительным показателям серебро досталось международному гроссмейстеру из Канады Шоуну Родригу, также набравшему 8 очков, но уступившему Эрдэму в личной встрече.

Фото: loon.site