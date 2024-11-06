Спорт 06.11.2024 в 10:36

В Бурятии открылись Всероссийские соревнования по боксу

Они проходят в селе Иволгинск с 5 по 9 ноября
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии открылись Всероссийские соревнования по боксу

В Бурятии торжественно открылись Всероссийские соревнования по боксу памяти участника XX летних Олимпийских игр, Чемпиона СССР, МСМК СССР Бориса Зориктуева (возрастное ограничение 12+). Они проходят в селе Иволгинск с 5 по 9 ноября среди юношей 15-16 лет.

В соревнованиях принимают участие принимают 90 спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, республики Саха (Якутия), Тывы и Бурятии

Сборную республики Бурятия представляют 68 спортсменов. Юные боксеры будут сражаться в следующих весовых категориях: 44-46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 80+ кг.


- Рад приветствовать вас на Всероссийском соревновании, которое проходит в память нашего прославленного земляка Бориса Жамьяновича Зориктуева. Бокс в республике Бурятия имеет очень богатые традиции и сильные корни. И у нас есть яркие имена, такие как Борис Жамьянович, на которых равняются и наши современные спортсмены, к чему стремятся наши подрастающие боксеры. Я желаю всем участникам показать максимальный результат. Этот турнир проводится не впервые, но впервые в статусе Всероссийского, желаю турниру дальнейшего развития, - поприветствовал участников соревнований министр спорта и молодежной политики республики Бурятия Иван Козырев.

Место проведения соревнований: Физкультурно-оздоровительный комплекс имени Бориса Зориктуева (с. Иволгинск, ул. Ленина, стр. 31).

Программа соревнований:

6 ноября

14:00 - 18:00 - Предварительные бои

7 ноября

14:00 - 18:00 - Предварительные бои

8 ноября

14:00 - 18:00 - Полуфинальные бои

9 ноября

14:00 - 17:00 - Финальные бои

17:00 - 18:00 - Награждение победителей и призеров, торжественное закрытие

 

Возрастное ограничение 12+

 

Фото: минспорт РБ

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ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

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