В Бурятии открылись Всероссийские соревнования по боксу
В Бурятии торжественно открылись Всероссийские соревнования по боксу памяти участника XX летних Олимпийских игр, Чемпиона СССР, МСМК СССР Бориса Зориктуева (возрастное ограничение 12+). Они проходят в селе Иволгинск с 5 по 9 ноября среди юношей 15-16 лет.
В соревнованиях принимают участие принимают 90 спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, республики Саха (Якутия), Тывы и Бурятии
Сборную республики Бурятия представляют 68 спортсменов. Юные боксеры будут сражаться в следующих весовых категориях: 44-46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 80+ кг.
- Рад приветствовать вас на Всероссийском соревновании, которое проходит в память нашего прославленного земляка Бориса Жамьяновича Зориктуева. Бокс в республике Бурятия имеет очень богатые традиции и сильные корни. И у нас есть яркие имена, такие как Борис Жамьянович, на которых равняются и наши современные спортсмены, к чему стремятся наши подрастающие боксеры. Я желаю всем участникам показать максимальный результат. Этот турнир проводится не впервые, но впервые в статусе Всероссийского, желаю турниру дальнейшего развития, - поприветствовал участников соревнований министр спорта и молодежной политики республики Бурятия Иван Козырев.
Место проведения соревнований: Физкультурно-оздоровительный комплекс имени Бориса Зориктуева (с. Иволгинск, ул. Ленина, стр. 31).
Программа соревнований:
6 ноября
14:00 - 18:00 - Предварительные бои
7 ноября
14:00 - 18:00 - Предварительные бои
8 ноября
14:00 - 18:00 - Полуфинальные бои
9 ноября
14:00 - 17:00 - Финальные бои
17:00 - 18:00 - Награждение победителей и призеров, торжественное закрытие
Возрастное ограничение 12+
Фото: минспорт РБ