Спорт 07.11.2024 в 10:16
В Улан-Удэ по улице Борсоева открыли новую спортивную площадку
Она находится возле школы Олимпийского резерва
Накануне в спортивном зале по вольной борьбе Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва (ул. Борсоева, 7а) открылась новая многофункциональная спортивная площадка.
- Площадка оснащена всем необходимым оборудованием: комплект спортивно-развивающего оборудования, физкультурный комплекс, турник высокий, турник средний, информационный щит. Желаем спортсменам успехов на тренировках на новой площадке! – сообщили в минспорта РБ.
Площадка оборудована в рамках благотворительного проекта «Поколение Спортмастер».
Фото: минспорт РБ