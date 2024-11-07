Спорт 07.11.2024 в 10:16

В Улан-Удэ по улице Борсоева открыли новую спортивную площадку

Она находится возле школы Олимпийского резерва
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ по улице Борсоева открыли новую спортивную площадку

Накануне в спортивном зале по вольной борьбе Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва (ул. Борсоева, 7а) открылась новая многофункциональная спортивная площадка.

- Площадка оснащена всем необходимым оборудованием: комплект спортивно-развивающего оборудования, физкультурный комплекс, турник высокий, турник средний, информационный щит. Желаем спортсменам успехов на тренировках на новой площадке! – сообщили в минспорта РБ.

Площадка оборудована в рамках благотворительного проекта «Поколение Спортмастер».

 

Фото: минспорт РБ

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