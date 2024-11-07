В Улан-Удэ пройдут Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди девушек

С 13 по 16 ноября в ФСК г. Улан-Удэ пройдут Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди девушек до 16 лет на призы Заслуженного мастера спорта России, бронзового призера Олимпийских Игр в Лондоне Л.М. Волосовой (возрастное ограничение 6+).

- Любовь Волосова – гордость республики Бурятия, заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка Европы, многократный призер чемпионатов мира, единственная спортсменка Бурятии по вольной борьбе среди женщин, ставшая бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне в весовой категории до 63 кг, - рассказали в минспорта РБ.

В турнире примут участие спортсменки из 50 регионов России.

Сборную Республики Бурятия представят более 40 юных спортсменок.

Всего за призы Л.М Волосовой будут бороться более 200 спортсменок до 16 лет в 11 весовых категориях: 33 кг, 36 кг, 39 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 54 кг, 58 кг, 62 кг, 66 кг, 70 кг.

Торжественное открытие соревнований состоится 15 ноября в 15:00.

Приглашаем болельщиков в ФСК г. Улан-Удэ. Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один