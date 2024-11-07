Михаил Асташов вновь завоевал золотую медаль на Чемпионате России

Наш спортсмен из Бурятии Михаил Асташов вновь стал чемпионом России по велоспорту. Соревнования прошли 4 ноября в Центре велоспорта «ЛОКОСФИНКС» г. Санкт-Петербург.

- Михаил завоевал первую золотую медаль на 3 тыс. метров гонки с преследованием. Второе золото спортсмен из Бурятии взял в финале на 3000 метров гонки преследования с рекордным результатом 03:39,558, на пять секунд превысив результат Чемпиона Мира 2024 года. По итогу текущего спортивного года у Михаила уже пять золотых медалей, - сообщили в минспорта РБ.

Отметим, Чемпионат России по велоспорту на треке среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.

Фото: минспорт РБ