Бурятские тхэквондисты завоевали два золота и бронзу на Кубке мира

Бурятские тхэквондисты завоевали два золота и одну бронзу на Кубке мира в Узбекистане, г. Ташкент (возрастное ограничение 6+). В турнире принимают участие 1200 спортсменов из 26 стран. Турнир проходит со 2 по 8 ноября.

Ангелина Пищалкина, в весовой категории до 47 кг среди женщин выиграла золотую медаль. Ангелина – мастер спорта России, спортсменка АУ РБ «ЦСП», АУ ДО РБ «РСШОР».





Мария Филатова, в весовой категории до 70 кг среди юниорок 16-17 лет завоевала золотую медаль. Мария – кандидат в мастера спорта, спортсменка АУ РБ «ЦСП», МБУ ДО «Спортивная школа №3 г. Улан-Удэ».





Даниил Заборских, в весовой категории до 52 кг. среди мужчин, занял третье место.





Даниил - мастер спорта России, спортсмен МБУ ДО «Спортивная школа №3 г. Улан-Удэ»

Все спортсмены тренируются под руководством Евгения Аносова и Игоря Цыбденова.

Возрастное ограничение 6+

Фото: минспорт РБ