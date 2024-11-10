Команда Бурятии заняла первое место на Первенстве ДФО по пулевой стрельбе

В Улан-Удэ завершились Первенство ДФО и Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе памяти выдающегося конструктора спортивного оружия, Заслуженного тренера СССР, Заслуженного мастера спорта Е.Л. Хайдурова.

- Команда Республики Бурятия показала отличный результат, завоевав 9 золотых медалей, 11 серебряных медалей, 15 бронзовых медалей В общекомандном зачете Республика Бурятия заняла первое место! Второе место завоевала Республика Саха (Якутия).Третье место - у Сахалинской области. Поздравляем спортсменов Бурятии с заслуженной победой! - сообщили в минспорта Бурятии.

Соревнования проходили в тире Центра стрелковой подготовки ДСС. В них принимали участие юноши и девушки до 17 лет, юноши и девушки до 19 лет, а также юниоры и юниорки до 21 года.

Фото: минспорт РБ