В Улан-Удэ проходит турнир по самбо

Более 200 спортсменов из 14 районов Бурятии сегодня, 10 ноября, принимают участие в V республиканском турнире по самбо «Кубок Народного Хурала Республики Бурятия» в рамках всероссийского проекта «Самбо в школу».

На турнир прибыли почетные гости – председатель Народного Хурала Владимир Павлов, министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев, депутаты Народного Хурала и др.

Участников турнира, тренеров, болельщиков поприветствовал председатель Народного Хурала Владимир Павлов:

- У нас сегодня проходит V турнир по самбо. Это отборочные соревнования на более высокий уровень. Организатором выступил Народный Хурал в рамках всероссийского проекта «Самбо в школу». Из года в год количество спортсменов, принимающих в участие турнире, растет. Это очень радует. Есть районы, которые достигли очень высоких результатов. Например, школа №4 г. Гусиноозерск, которая и сегодня успешно выступает на турнире. Они не впервые достигают высоких результатов, на всероссийском турнире в Сочи становились серебряными призерами. Отрадно, что дети очень охотно занимаются самбо. Наша федерация самбо передала в школы республики в рамках проекта «Самбо в школу» уже более 40 ковров. В Бурятии самбо занимаются более двух тысяч человек. Этот спорт укрепляет здоровье, укрепляет силу воли, мастерство, - рассказал спикер республиканского парламента.

Народный Хурал Бурятии с 2018 года проводит республиканский турнир «Кубок Народного Хурала» среди школ - участников Всероссийского проекта «Самбо в школу».

Среди российских регионов Бурятия является одним из ведущих по развитию данного вида спорта. Благодаря внедрению в школьные уроки физкультуры элементов самбо удалось кратно увеличить количество детей, занимающихся этим видом спорта.

Уроки по самбо проводятся в школах Курумканского, Баргузинского, Кабанского, Еравнинского, Кижингинского, Селенгинского, Кяхтинского, Закаменского, Мухоршибирского, Бичурского, Джидинского, Хоринского, Окинского районов и в восьми школах Улан-Удэ. А также в БГСХА, ВСГУТУ, Бурятском республиканском педагогическом колледже, Республиканском многоуровневом колледже и Бурятском лесопромышленном колледже.

Самбо является видом единоборств, появившимся в СССР. В отличие от тэквондо, карате, бокса, дзюдо и других видов.

У самбо в Бурятии – богатые традиции. Любители единоборств хорошо знают имена прославленных земляков-чемпионов – Сергея Доржитарова, Баира Ванжилова, Баира Омоктуева, Дамбы Раднаева и многих других. Среди самбистов Бурятии шесть чемпионов мира, шесть чемпионов Европы, четыре чемпиона Азии, 47 мастеров спорта, 39 кандидатов в мастера спорта. 2019 год объявлялся годом самбо в России, что стало признанием высокого статуса этого вида спорта. Самбо – это не только искусство самозащиты. Это национальный вид спорта, правила которого были разработаны в нашей стране.

Проект «Самбо в школы» привел к значительному росту популярности этого вида в Бурятии. И работа в дальнейшем продолжится. Депутатский корпус Хурала поддерживает инициативы, связанные с развитием каких-либо детских, подростковых направлений.





Фото: "Номер один"