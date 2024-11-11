Спорт 11.11.2024 в 10:17

Ульяна Тукуренова из Бурятии стала чемпионкой России по пляжной борьбе

Соревнования проходили с 8 по 10 ноября в Москве в СК «Лето»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Ульяна Тукуренова из Бурятии стала чемпионкой России по пляжной борьбе

Ульяна Тукуренова из Бурятии стала чемпионкой России по пляжной борьбе. Соревнования проходили с 8 по 10 ноября в Москве в СК «Лето». Чемпионат проводился среди мужчин в весовых категориях до 70, 80, 90 и свыше 90 кг, а среди женщин — до 50, 60, 70 и свыше 70 кг.

Ульяна выступала в весовой категории до 60 кг и заняла первое место, опередив Маргариту Гривцову из Тверской области (второе место) и Назрин Пашаеву из ЯНАО (третье место).

- Впервые я услышала о пляжной борьбе в прошлом году. Я и не думала, что буду участвовать в этих соревнованиях, но мне стало очень интересно выступить в пляжной борьбе. Зайдя в зал, где проводились соревнования, у меня в голове промелькнула мысль: «Ух ты». Здесь совершенно иные ощущения, и борьба отличается. Когда борешься на песке, ноги утопают, и двигаться становится тяжелее. Из-за непривычности забиваются ноги. Правила я поняла в ходе соревнований. Хотя в общих чертах у меня была предварительная информация, многое я узнала именно в процессе состязаний, - рассказывает Ульяна Токуренова.

- Летом под руководством тренера Цыденжаба Бальжинимаевича на берегу Байкала мы тоже боремся на пляже. Получается, что опыт все же имеется. Этот вид спорта только начинает развиваться, но говорят, что хотят включить его в олимпийскую программу. Посмотрим со временем, как все получится, - добавила спортсменка.

Для справки:

Пляжная борьба - вид борьбы, который официально проводится с 2005 года. Впервые в 2004 году во время проведения Международной Объединённой федерации борьбы (ФИЛА) пляжная борьба была зарегистрирована как вид борьбы.

Пляжная борьба — это вид спорта, в котором могут участвовать как мужчины, так и женщины. Спортсмены соревнуются во внутреннем круге, заполненном песком, диаметром 7 метров. Соревнование длится 3 минуты только в стойке и без перерыва. 

В отличие от обычной борьбы, спортсмены, участвующие в этом виде борьбы, носят купальники, а не борцовки. Они также могут использовать спандекс или спортивные шорты.

 

Фото: минспорт РБ

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