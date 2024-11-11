В Улан-Удэ состоятся всероссийские соревнования по вольной борьбе среди девушек

С 14 по 15 ноября в физкультурно-спортивном комплексе (ФСК) состоятся всероссийские соревнования по вольной борьбе среди девушек в возрасте до 16 лет. Победители, занявшие 1, 2, 3 места в каждой категории, получат финансовое поощрение.- Для нас это очень знаковое мероприятие. В этом году в соревнованиях примут участие представители 25 регионов. Соревнования традиционно вызывают интерес в тех регионах, где развивается вольная борьба. За призы будут бороться более спортсменки до 16 лет в 11 весовых категориях: 33 кг, 36 кг, 39 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 54 кг, 58 кг, 62 кг, 66 кг, 70 кг, - сообщил журналистам на брифинге министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев.Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Любовь Волосова отметила, что это единственные соревнования по женской вольной борьбе, которые проводятся в Бурятии.- От республики выступит более 40 девочек. У них есть шанс выиграть эти соревнования и выполнить норматив в кандидаты мастера спорта или получить разряд. Мы рады, что такие соревнования проводятся у нас, ведь вывезти 40 человек в другой регион сложно, а тут могут прийти родители, друзья и поболеть за девочек, - отметила Любовь Волосова.Торжественное открытие соревнований состоится 15 ноября в 15:00.Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.