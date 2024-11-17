Спорт 17.11.2024 в 11:01

Ветераны СВО из Бурятии завоевали золото по волейболу сидя в Сириусе

Сборная команда из Бурятии принимает участие на Всероссийском «Кубке Защитников Отечества»
A- A+
Текст: Татьяна Жамсуева
Ветераны СВО из Бурятии завоевали золото по волейболу сидя в Сириусе

Более 200 ветеранов СВО из 62 регионов страны начали состязаться в различных спортивных дисциплинах. Среди них: пауэрлифтинг, настольный теннис, армрестлинг, стрельба из лука, пулевая стрельба, волейбол сидя.

Победы бурятских участников: Зорик Зыгбин - серебро в армрестлинге на левой руке; Цыден Генинов - серебро в стрельбе из лука; Валерий Бадмаев - серебро в пулевой стрельбе; Александр Данзанов - бронза в пулевой стрельбе; Сергей Манханов - бронза в пулевой стрельбе.

Фото: пресс-служба Республики Бурятия

Все новости

Готовил дозу при жене и ребенке
17.11.2024 в 08:00
60 кошек в квартире
17.11.2024 в 07:00
Монголия сможет обеспечить Бурятию картофелем
16.11.2024 в 18:05
Глава Бурятии встретился с главой Мьянмы
16.11.2024 в 14:01
Ледовый дворец в Улан-Удэ обещают открыть до конца года
16.11.2024 в 13:23
В Улан-Удэ сгорел автомобиль
16.11.2024 в 12:53
Житель Улан-Удэ сядет за убийство сожительницы
16.11.2024 в 12:32
Жительница Бурятии потеряла 120 тысяч на «онлайн-заработках»
16.11.2024 в 10:23
Террорист, отбывающий наказание в Бурятии, обратился с раскаянием
16.11.2024 в 08:00
Змеи, медведи и автостоп
16.11.2024 в 07:55
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
В Бурятии пройдет Всероссийский турнир по гиревому спорту
В соревнованиях примут участие более 397 атлетов из 15 регионов страны
14.11.2024 в 16:44
В Улан-Удэ состоялся турнир по самбо
Организаторами спортивного мероприятия стали депутаты Народного Хурала Бурятии
13.11.2024 в 12:51
Спортсмены из Бурятии завоевали 7 медалей на Международных соревнованиях по стрельбе из лука
Всего они выиграли три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали
12.11.2024 в 10:14
В Улан-Удэ встретили чемпионок России по боксу
Бурятские спортсменки завоевали 3 золотые и 2 серебряные медали
11.11.2024 в 13:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru