Ветераны СВО из Бурятии завоевали золото по волейболу сидя в Сириусе

Более 200 ветеранов СВО из 62 регионов страны начали состязаться в различных спортивных дисциплинах. Среди них: пауэрлифтинг, настольный теннис, армрестлинг, стрельба из лука, пулевая стрельба, волейбол сидя.

Победы бурятских участников: Зорик Зыгбин - серебро в армрестлинге на левой руке; Цыден Генинов - серебро в стрельбе из лука; Валерий Бадмаев - серебро в пулевой стрельбе; Александр Данзанов - бронза в пулевой стрельбе; Сергей Манханов - бронза в пулевой стрельбе.

Фото: пресс-служба Республики Бурятия