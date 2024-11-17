Спорт 17.11.2024 в 11:01
Ветераны СВО из Бурятии завоевали золото по волейболу сидя в Сириусе
Сборная команда из Бурятии принимает участие на Всероссийском «Кубке Защитников Отечества»
Текст: Татьяна Жамсуева
Более 200 ветеранов СВО из 62 регионов страны начали состязаться в различных спортивных дисциплинах. Среди них: пауэрлифтинг, настольный теннис, армрестлинг, стрельба из лука, пулевая стрельба, волейбол сидя.
Победы бурятских участников: Зорик Зыгбин - серебро в армрестлинге на левой руке; Цыден Генинов - серебро в стрельбе из лука; Валерий Бадмаев - серебро в пулевой стрельбе; Александр Данзанов - бронза в пулевой стрельбе; Сергей Манханов - бронза в пулевой стрельбе.
Фото: пресс-служба Республики Бурятия