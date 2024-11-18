В Улан-Удэ встретили юных спортсменов, вернувшихся с Первенства мира по универсальному бою

В Улан-Удэ торжественно встретили юных спортсменов, вернувшихся с Первенства мира по универсальному бою. В первенстве мира по универсальному бою в дисциплинах «лайт» и «классика» наши спортсмены завоевали 19 медалей, 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых.

- С радостью сообщаем, что наши юные спортсмены вернулись домой после триумфального участия в первенстве мира по универсальному бою, проходившем с 12 по 17 ноября в Домодедово Московской области. 19 медалей — это не просто цифра, это результат вашей преданности спорту, высокой квалификации и смелости. Поздравляю каждого из вас, а также тренеров, которые вносили свой вклад в ваш успех! – поздравил спортсменов министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев.

Первенство мира по Универсальному бою проходило 12-17 ноября в городе Домодедово Московской области, в соревнованиях участвовали более 800 спортсменов из 20 стран.

Фото: минспорт РБ