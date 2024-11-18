Спортсменки из Бурятии завоевали пять медалей на турнире по вольной борьбе

14-15 ноября в ФСК прошли вторые всероссийские соревнования по вольной борьбе на призы Любови Волосовой. В состязаниях приняли участие 129 спортсменок из 28 регионов страны.

В их числе более 40 спортсменок из Бурятии, в том числе воспитанницы спортивных школ Улан-Удэ. Спортивная борьба проводилась в 11 весовых категориях.

Любовь Михайловна Волосова - заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, бронзовый призёр XXX Олимпийских игр в Лондоне, а также чемпионка и призёр множества других соревнований. Она внесла значительный вклад в развитие спорта в Бурятии.



- Мы собрались, чтобы прославить дух борьбы — тот дух, который нас объединяет. Каждый из вас является искрой, способной возродить и разжечь пламя победы. Хотелось бы пожелать, чтобы каждый из вас мечтал и ставил перед собой амбициозные цели! - пожелала участникам Любовь Волосова.

По итогам турнира, борицы из Бурятии завоевали пять медалей.



Весовая категория 33 кг: 2 место - Дарья Татарова;

Весовая категория 46 кг: 2 место - Ксения Сингеева

Весовая категория 50 кг: 3 место - Номин Санжеева

Весовая категория 66 кг: 2 место - Арина Будажапова; 3 место - Ясмина Доржеева.





Фото: минспорт РБ