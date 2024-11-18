Спорт 18.11.2024 в 16:43

Александр Тырин из Бурятии стал пятикратным чемпионом мира по спортивному метанию ножа

Он завоевал золото на дистанциях 5 и 8 метров, а также бронзу на 7 и 9 метрах
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Текст: Служба информации "Номер один"
Александр Тырин из Бурятии стал пятикратным чемпионом мира по спортивному метанию ножа

Александр Тырин из Бурятии стал пятикратным чемпионом мира по спортивному метанию ножа. Он завоевал золото на дистанциях 5 и 8 метров, а также бронзу на 7 и 9 метрах. Чемпионат мира по спортивному метанию ножа прошел с 13 по 18 ноября в Минске. В нем участвовали команды из девяти стран.

- Александр Тырин из Бурятии завоевал золото на дистанциях 5 и 8 метров, а также бронзу на 7 и 9 метрах. В командном зачете сборная России заняла первое место, обойдя Беларусь и Монголию, - сообщили в минспорта РБ.

Напомним, летом Александр Тырин стал двукратным чемпионом Европы по спортивному метанию ножей на Чемпионате Европы в Калининграде.

Для справки:

«Спортивное метание ножа» - это вид спорта, включающий в себя метание ножа с различных дистанций в мишень, которая закреплена на деревянном стенде для метания. Мишень изготовлена из плотного картона и представляет собой прямоугольник с чередующимися концентрическими зонами черного и белого цвета. Каждая зона мишени маркируется цифровым индексом, центральная зона оценивается в 20 очков, далее от центра к краю -  соответственно 15, 10 и 5 очков.

Метание ножей производится по 3 ножа с дистанций 3,5,7 и 9 метров. 

 

Фото: минспорт РБ

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