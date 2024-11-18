Александр Тырин из Бурятии стал пятикратным чемпионом мира по спортивному метанию ножа. Он завоевал золото на дистанциях 5 и 8 метров, а также бронзу на 7 и 9 метрах. Чемпионат мира по спортивному метанию ножа прошел с 13 по 18 ноября в Минске. В нем участвовали команды из девяти стран.

- Александр Тырин из Бурятии завоевал золото на дистанциях 5 и 8 метров, а также бронзу на 7 и 9 метрах. В командном зачете сборная России заняла первое место, обойдя Беларусь и Монголию, - сообщили в минспорта РБ.

Напомним, летом Александр Тырин стал двукратным чемпионом Европы по спортивному метанию ножей на Чемпионате Европы в Калининграде.

Для справки:

«Спортивное метание ножа» - это вид спорта, включающий в себя метание ножа с различных дистанций в мишень, которая закреплена на деревянном стенде для метания. Мишень изготовлена из плотного картона и представляет собой прямоугольник с чередующимися концентрическими зонами черного и белого цвета. Каждая зона мишени маркируется цифровым индексом, центральная зона оценивается в 20 очков, далее от центра к краю - соответственно 15, 10 и 5 очков.

Метание ножей производится по 3 ножа с дистанций 3,5,7 и 9 метров.

Фото: минспорт РБ