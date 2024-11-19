Росгвардеец из Бурятии стал призером Всероссийского «Кубка защитников Отечества»

Росгвардеец из Бурятии стал призером первого Всероссийского «Кубка защитников Отечества», который проходил в г. Сочи. В соревнованиях приняли участие более 200 ветеранов СВО из 62 регионов страны.

Спортсмены соревновались в следующих спортивных дисциплинах: пауэрлифтинг, настольный теннис, армрестлинг, стрельба из лука, пулевая стрельба, волейбол сидя.

- Сотрудник ОМОН «Кречет» управления Росгвардии по республике Бурятия прапорщик полиции Сергей выступал в нескольких дисциплинах. В личном первенстве в пулевой стрельбе Сергей занял третье место, а в составе сборной Бурятии в соревнованиях по волейболу сидя завоевал золото Кубка, - сообщили в Росгвардии Бурятии.

- Я продолжаю двигаться и достигаю новых вершин в спорте. Результаты моих тренировок меня радуют и вдохновляют на новые победы. Такие соревнования необходимы, чтобы поддерживать моральный дух бойцов, - отметил Сергей.

Соревнования организовал фонд «Защитники Отечества» при поддержке Паралимпийского комитета России и министерства спорта России.

Фото: Росгвардия Бурятии