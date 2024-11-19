Спорт 19.11.2024 в 11:31

Жителей Бурятии зовут присоединиться к Байкальскому лыжному марафону

Марафон состоится на льду озера Байкал 19 апреля 2025 года
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии зовут присоединиться к Байкальскому лыжному марафону

Жителей Бурятии зовут присоединиться к Байкальскому лыжному марафону (возрастное ограничение 0+). Марафон состоится на льду у побережья села Максимихи в Баргузинском районе. Там будут расположены стартовый городок и трасса.

На соревнования уже зарегистрировалось 100 человек.

- Дорогие любители активного отдыха и зимних видов спорта! Приглашаем вас стать участниками уникального события - Байкальского лыжного марафона! Это не просто соревнование, это возможность насладиться красотой удивительного Байкала, почувствовать дух единства с природой и зарядиться энергией на целый год! – говорят организаторы марафон.

Марафон основан Александром Ушаковым, известным тренером из Усть-Баргузина, который решил продлить лыжный сезон, проводя весной тренировки по льду озера (в этом время года снега в регионе уже не бывает). В 2025 году соревнование будет проводиться в 24-й раз.

В 2013 году гонка вошла в серию лыжных марафонов России «Russialoppet». В соревнованиях принимают участие около 500 спортсменов из всех регионов страны, а также из стран Азии и Европы.

Регистрация открыта на сайте: https://russialoppet.ru/events/baikal2025.html

Возрастное ограничение 0+


Фото: скриншот видео, минспорт РБ

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