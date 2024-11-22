В Улан-Удэ пройдет Межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою

В Улан-Удэ с 30 ноября по 1 декабря пройдет Межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный Дню работника органов безопасности Российской Федерации (возрастное ограничение 12+).

В нем примут участие около 150 спортсменов из 8 регионов России: Забайкальский край, Иркутская область, Красноярский край, республика Тыва, республика Хакасия и Республика Бурятия. Спортивную сборную республики Бурятия представят около 70 спортсменов.

В турнире участвуют возрастные категории участников: юноши 12-13 лет, юноши 14-15 лет, юноши 16-17 лет, мужчины 18 лет и старше.

Федерация армейского рукопашного боя России отметила, что Бурятия давно зарекомендовала себя как регион с высоким уровнем организации спортивных соревнований, о чем свидетельствует успешное проведение Чемпионата России по армейскому рукопашному бою в апреле этого года.

Приглашаем всех желающих поддержать наших спортсменов и насладиться захватывающими поединками.

Место проведения: Региональный центр единоборств «Патриот» (ул. Ринчино, 2 Б/1, г. Улан-Удэ).

Возрастное ограничение 12+

Фото: минспорт РБ