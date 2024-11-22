Спорт 22.11.2024 в 16:07

В Улан-Удэ состоится Кубок Бурятии по ММА

В соревнованиях примут участие около 150 спортсменов из Якутии, Иркутской области, Забкрая и Бурятии
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ состоится Кубок Бурятии по ММА

В Улан-Удэ состоится Кубок Бурятии по смешанному боевому единоборству (ММА) (возрастное ограничение 12+). В соревнованиях примут участие около 150 спортсменов из Якутии, Иркутской области, Забкрая и Бурятии.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

23 ноября

08:00 – Взвешивание участников.

10:00 – Начало предварительных поединков.

13:00 – Продолжение отборочных поединков.

 

24 ноября

10:00 – Начало предварительных поединков.

13:00 – Торжественное открытие.

14:00 – Финальные бои.

16:30 – Награждение и закрытие мероприятия.

 

Место: Региональный центр единоборств «Патриот» (ул. Ринчино, 2 Б/1, г. Улан-Удэ)

Возрастное ограничение 12+

 

Фото: Номер один

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