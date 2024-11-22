Спорт 22.11.2024 в 16:07
В Улан-Удэ состоится Кубок Бурятии по ММА
В соревнованиях примут участие около 150 спортсменов из Якутии, Иркутской области, Забкрая и Бурятии
В Улан-Удэ состоится Кубок Бурятии по смешанному боевому единоборству (ММА) (возрастное ограничение 12+). В соревнованиях примут участие около 150 спортсменов из Якутии, Иркутской области, Забкрая и Бурятии.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
23 ноября
08:00 – Взвешивание участников.
10:00 – Начало предварительных поединков.
13:00 – Продолжение отборочных поединков.
24 ноября
10:00 – Начало предварительных поединков.
13:00 – Торжественное открытие.
14:00 – Финальные бои.
16:30 – Награждение и закрытие мероприятия.
Место: Региональный центр единоборств «Патриот» (ул. Ринчино, 2 Б/1, г. Улан-Удэ)
Возрастное ограничение 12+
Фото: Номер один