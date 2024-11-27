В Джидинском районе прошел турнир по армрестлингу, посвященный землякам-участникам СВО

В селе Петропавловка Джидинского района состоялся открытый республиканский турнир по армрестлингу. Он был посвящен памяти погибших участников СВО гвардии старшего лейтенанта морской пехоты, Героя ДНР Егора Григорьева, гвардии ефрейтора 11 отдельной десантно-штурмовой бригады Амгалана Доржиева и гвардии рядового 37 бригады Виталия Федосеева.









В турнире приняли участие более 150 человек в 31 весовой категории. В Джиду приехали команды из разных районов республики, г. Улан-Удэ и сел Джидинского района. В состязаниях активное участие приняли подопечные фонда - дети ветеранов СВО.

Поддержать семьи Героев и выразить слова благодарности родителям за воспитание сыновей пришли администрация района, общественные организации и социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» Джидинского района. Также поддержать родных и близких пришли односельчане, друзья и одноклассники семей защитников Отечества.

- Такие мероприятия для нас очень важны. Спасибо, что память о наших сыновьях и их подвигах бережно хранится и передается подрастающему поколению. Спасибо вам за все, земляки!, - сказала мать погибшего Героя Оюна Викторовна Доржиева.

По результатам турнира победители и призеры были награждены медалями, грамотами и денежными призами.

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в РБ